Grande fratello Vip 7 | tre concorrenti vogliono lasciare il reality

Leggi su 361magazine

(Di sabato 22 ottobre 2022)Vip 7, alcunistanno meditando diilshow condotto da Alfonso SignoriniVip 7, alcunidentro la casa di Cinecittà stanno vivendo dei momenti difficili e meditano di abbandonare il gioco. C’è Amaurys che continua a ripetersi di aver fallito e non si perdona la lite con Charlie Gnocchi del post puntata in cui gliene ha dette di ogni tipo. E in queste ore difficili dentro la Casa sta meditando diilshow. Nonostante i dueabbiamo fatto pace e si sono chiariti. Ma non è il solo. Anche Giaele De Donà sta avendo una crisi per via della clip con Antonino che è stata mostrata in diretta giovedì scorso. La ...