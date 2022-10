Grande Fratello Vip 7 | giorno 33 | commenti al live

Anche Daniele Del Moro lascia ilVip Aleggia di nuovo sulla casa il fantasma dell'abbandono e questa volta a finire sotto la lente è l'ex gieffino Daniele che nel corso della puntata in onda giovedì sera è finito ......Ma anche alcuni tocchi di 'familismo' con il cognato della Meloni all'Agricoltura e ildel ... Giorgetti avrà unaesperienza politica, ma certo non ha quelle competenze oggi necessarie se ...Uno dei concorrenti più discussi della storia del reality show è pronto a tornare. Cambia tutto nella casa del GF Vip 7: cosa succederà a breve.StampaAscolti record per il debutto della fiction “Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso“. in cui Salerno fa da sfondo alle avventure umane e professionali del simpaticissimo personaggio della s ...