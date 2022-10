Graduatorie ATA terza fascia | nell’aggiornamento 2024 sarà possibile inserire altro titolo di studio | purché si possieda entro la scadenza delle domande

Scuolainforma

Sul fronte, le immissioni in ruolo sono state complessivamente 9.468 sulle oltre 10mila ... garantendo l'inserimento indi merito da esaurire a tutti i partecipanti a quello in corso di ...Sul fronte, le immissioni in ruolo sono state complessivamente 9.468 sulle oltre 10mila ... garantendo l'inserimento indi merito da esaurire a tutti i partecipanti a quello in corso ... Graduatorie ATA, quali sono e come entrare nei vari elenchi L’allarme lanciato dopo l'incontro tra Istruzione e sindacati per l'informazione successiva alle immissioni in ruolo degli insegnanti nel 2022/2023 ...Laureata in Economia bancaria, dopo un lungo periodo di precariato sceglie la sicurezza di un posto fisso, da bidella. E' la storia di Antonella Mesiano, entrata in ruolo, ossia stabilizzata, da qualc ...