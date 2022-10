GP USA | Libere 2 | ancora avanti la Ferrari | primo Leclerc

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 22 ottobre 2022) Il Mondiale 2022 di Formula 1 è praticamente terminato. Almeno nell’assegnazione dei titoli iridati: il, quello dedicato ai piloti, si è accasato nuovamente in Olanda, tra le mani del nuovo/vecchio campione del mondo Max Verstappen, mentre quello dei costruttori viaggia rapidamente verso la Red Bull. Queste gare finali, quindi, non hanno enorme valenza a livello di trofei, ma saranno importanti per compiere qualche passo inin graduatoria e nello sviluppo delle vetture. Con questo spirito, poco lusinghiero per le avversarie degli austriaci, sono scese in pista le1 e2 del GP USA. In Texas si è verificata la doppietta dellacon Charlesche ha vinto la seconda sessione e Carlos Sainz la prima. GP USA,2: ecco la ...