Governo | Pedicini | “Alla Lega i ministeri per la secessione dei ricchi”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 22 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPotenza – “Trestrategici per il futuro del Mezzogiorno d’Italia sono da oggi nelle mani di un partito, la, che pur avendolo ipocritamente cancellato dal simbolo, avrà sempre nel suo Dna la nomenclatura ‘Nord’.Infrastrutture, Economia e, soprattutto, Affari regionali e Autonomie, dicastero tra l’altro senza portafoglio, saranno rispettivamente guidati da Salvini, Giorgetti e da quel Roberto Calderoli che si lamentò per la presenza di due terzi di terroni in Parlamento e che definì Napoli ‘fogna da bonificare’. Insulti da stadio a parte, non si può non esprimere forte preoccupazione per le sorti del nostro Sud”. Lo sostiene, in una nota, l’europarlamentare del Gruppo Greens/Efa Piernicola. “Non possiamo non immaginare che una precisa strategia del nascente, tesa ...