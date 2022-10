Governo | Pagano FI | “Congratulazioni Meloni | finalmente un governo politico di centrodestra”

Leggi su lopinionista

(Di sabato 22 ottobre 2022) ROMA – “e auguri di buon lavoro a Giorgia, primo presidente del Consiglio donna della storia della Repubblica Italiana, ai ministri di Forza Italia, Annamaria Bernini, Elisabetta Casellati, Gilberto Pichetto Fratin, Antonio Tajani e Paolo Zangrillo e a tutti i componenti del nuovoundi. L’augurio per tutti è quello di mettersi subito al lavoro per affrontare quanto prima e con successo le importanti sfide che attendono l’intero Pease, da quelle interne a quelle internazionali”. Lo scrive in una nota il coordinatore regionale di Forza Italia, on. Nazario. L'articolo L'Opinionista.