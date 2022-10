Governo | Nordio | “Ecco le priorità per la Giustizia”

(Di sabato 22 ottobre 2022) (Adnkronos) – “La separazione delle carriere è nel nostro programma, ne sono convinto perché è consustanziale al processo accusatorio, ma in questo momento è più importante concentrarsi sugli aspetti pratici: quelli dell’implementazione degli organici e della velocizzazione dei processi, rendere lapiù efficiente perché i ritardi ci costano due punti di Pil”. A sottolinearlo è il ministro della, Carlo, uscendo dal Quirinale dopo il giuramento del nuovo. Tra i primi provvedimenti c’è la “a piena attuazione del codice Vassalli, medaglia d’argento della Resistenza e in prospettiva la revisione del codice penale firmato da Mussolini di cui nessuno ne parla”. “La riforma della ministra Cartabia, con la quale a breve avrò un incontro, andava nella direzione giusta. Aveva dei limiti, ...

Il Guardasigilli Carlo esce dal Quirinale e si lascia avvolgere da microfoni e domande, ... Il nuovo esecutivo è formato da 18 uomini e solo 6 donne. La rappresentanza più nutrita, come previsto, è quella di Fdi con 9 dicasteri, mentre 5 per parte sono in quota Lega e Forza Italia.