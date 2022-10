Governo | Ministri nel salone delle Feste al Colle per giuramento

(Di sabato 22 ottobre 2022)pronti per ilalal Quirinale. Tra i primi ad entrare Roberto Calderoli e Raffaele Fitto. I due vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani siedono in prima fila ...

Leggi anche Giorgia Meloni prima premier donna, la lista dei- TUTTI I NOMI Chi è Nello Musumeci, il ministro del mare e per il Sud delMeloni Giorgia Meloni è riuscita a fare quello ...Nuovo, Meloni accetta l'incarico: la lista completa dei. Salvini e Tajani vicepremier . Berlusconi, Giorgia Meloni durissima dopo le parole su Putin: "Chi non è atlantista fuori dal ...Ieri è nato il governo Meloni, prima donna premier della storia del nostro Paese. Oggi è il giorno del giuramento in Quirinale alle 10 della squadra di 24 ministri, di cui ...La notizia della formazione del governo Meloni trova posto nella homepage dei media esteri, che danno alla notizia diverso risalto. Il quotidiano tedesco ...