Governo Meloni | Zelensky | “Attendo cooperazione fruttuosa per pace Ucraina”

(Di sabato 22 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Mi congratulo con Giorgia, la prima donna ad assumere la carica di Primo Ministro italiano. Auguro al nuovodi rispondere con successo a tutte le sfide di oggi.di proseguire laper garantire lae la prosperità in, in Italia e nel mondo”, ha scritto il Presidente ucraino, Volodymyr. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

13.50,Zelensky:collaborare per la pace "Le mie congratulazioni a Giorgia, la prima premier donna dell' Italia. Auguro al nuovodi rispondere con successo a tutte le sfide di oggi". Lo scrive su twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Attendo con ...AGI - La piccola Ginevra , in un abitino color panna e con il suo zainetto colorato, è in prima fila accanto al papà, Andrea Giambruno, compagno della presidente del Consiglio, Giorgia. Accanto a loro, nel salone delle feste del Quirinale, ad assistere al giuramento del nuovo esecutivo, ci sono anche i figli di Matteo Salvini, Federico e Mirta . La bimba, vestitino a fiori, ...Ricorre nei messaggi giunti a caldo, dal Vecchio Continente, l’auspicio alla collaborazione e all’unità con il nuovo governo italiano ..."È davvero un grande onore poter servire la Nazione in un ruolo così importante come quello di Ministro della Salute. Ringrazio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente Giorgia ...