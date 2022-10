Governo Meloni | trovo inutile il dibattito sull’atlantismo Quel che mi preoccupa è altro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 22 ottobre 2022) di Raffaele Garbellano Ildel nuovoloabbastanza. Porrei invece la questione su due piani diversi. Il primo èlo dell’alleanza militare e della politica estera. Il secondo riguarda il quadro dei valori e la visione della società. Sull’alleanza atlantica: ammesso che un qualsiasiabbia la possibilità concreta di sganciarsi dalla politica Nato, sicuramente non lo farebbe undi destra (al netto di Berlusconi di cui non scopriamo certo oggi la vicinanza personale con Putin). È così per ragioni storiche precise. Dal Dopoguerra in poi gli americani hanno trovato sempre una sponda in chiave anti-comunista negli ambienti conservatori. È stato così in tutta Europa. È stato così in Italia. Qui ...