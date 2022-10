Governo Meloni | taglio tempi dei processi | 4 ipotesi sulle pensioni Ecco le prime mosse dei ministri

Dopo Luciana Lamorgese, un altro prefetto diventa il capo del Viminale. Il nuovo ministro dell'Interno delè infatti Matteo Piantedosi . Nonostante il curriculum in comune con la sua predecessora, il nuovo membro dell'Esecutivo è in realtà un uomo fidato di Matteo Salvini. Durante il...ALLE ORE 12 IL PRIMO CONSIGLIO DEI MINISTRI DELDopo la cerimonia della campanella tra Mario Draghi e Giorgia, la nuova Presidente del Consiglio in piene funzioni guiderà il primo Consiglio dei Ministri di questa XIX ...A noi è dispiaciuto, ma è una cosa che ci sta. Sorprende, ripeto, che ci attacchino avversari politici che poi esaltano la Francia, come Enrico Letta che quando non governa ci va a vivere...». Di ...Il premier uscente ha accolto Meloni in cima allo scalone d'onore chiedendole: "Come stai". Lei ha risposto veloce: "Bene, bene grazie" ...