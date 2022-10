Governo Meloni | Scanzi ad Accordi&Disaccordi Nove | “E’ una schifezza L’emblema della pochezza politica è Sangiuliano alla Cultura”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 22 ottobre 2022) “Questoè una. Eè la. Ci hanno messo Gennaro, il direttore del Tg2, diciamo uno dei peggiori direttori di rete degli ultimi anni”. Così Andreanel suo intervento come ospite fissonuova stagione di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico in onda sucondotto da Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio, sul nuovo esecutivo formato da Giorgia. “C’è da girarci poco intorno. Possiamo anche dire che ci aspettavamo peggio. Che non è così male. Possiamo far finta di non indignarci. Diciamo che io non sono stupito perché conosco la classe dirigente o la non classe dirigente del ...