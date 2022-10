Governo Meloni | parenti e look | curiosità del giuramento - Politica - quotidiano net

(Di sabato 22 ottobre 2022) Giorgia: la figlia Ginevra ruba la scena alFoto :: i nuovi ministri con figli e famiglie al Quirinale Foto :, Giorgiaal Quirinale per il

Ilè politico e farà le sue scelte, ma il canale di comunicazione tra Sergio Mattarella e Giorgiaè aperto. Già nelle scorse settimane ci sono stati contatti, il risultato è stata ieri ...Giorgia: la figlia Ginevra ruba la scena al giuramento Foto :: i nuovi ministri con figli e famiglie al Quirinale Foto :, Giorgiaal Quirinale per il giuramentoLa nuova premier e la sua squadra questa mattina hanno giurato al Colle per il giuramento. Qui la diretta anche in video. Da Bruxelles Ursula von der Leyen parla di “relazioni costruttive”, gioisce il ...Mentre a Roma si insedia il nuovo Governo guidato dalla premier Meloni, Brescia si prepara al 2023, quando sarà con Bergamo Capitale della Cultura. Eppure il primo invito a visitare la Leonessa ...