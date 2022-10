Governo Meloni | oggi il giuramento Le news in diretta - Politica - quotidiano net

(Di sabato 22 ottobre 2022) Prima volta di una donna presidente del Consiglio. 'Un esecutivo di alto profilo che lavorerà spedito per rispondere alle urgenze della Nazione e dei ...

...di Mattarella era il ripetersi del copione che nel 2018 caratterizzò la costituzione del... l'indicazione unitaria del candidato Premier, il conferimento formale dell'incarico a Giorgia, ...E ilnascerà senza ulteriori scossoni 'Credo proprio di sì'. - -Oggi al Quirinale giura il governo di Giorgia Meloni, la prima donna ad assumere la carica di presidente del consiglio dei ministri in Italia. Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia, è ministro ...La prima donna a capo di un governo è una svolta e una sfida: ecco cosa significa per la parità di genere e che cosa deve imparare la politica da adesso in avanti ...