Governo Meloni | Metsola | “Italia deve restare al centro dell’Europa”

(Di sabato 22 ottobre 2022) (Adnkronos) – L’rimanere “al cuore”. Così la presidente del Parlamento europeo, Roberta, in un’intervista trasmessa alla Festa dell’Ottimismo del Foglio oggi a Firenze.dice di essere “sempre” ottimista sulla direzione dell’con Giorgiacome presidente del Consiglio. C’è il rischio che segua il modello di Polonia e Ungheria? “Ho parlato con molti leader dei partiti. Con, con Enrico Letta, con Antonio Tajani e con Mario Draghi. E il messaggio è stato che l’rimanere al”, dichiara. “Sull’Ucraina le parole di queste persone sono state chiarissime. Sulle relazioni atlantiche ...

Sceglie un altro taglio la Frankfurter Allgemeine Zeitung, che titola sul fatto che 'ildiè dominato dagli uomini' e sottolinea come la formazione del nuovo esecutivo sia stata 'più ...Proteste anche contro ildi Giorgiaappena insediatosi definito 'fascista' anche dal noto attivista ed economista brasiliano Joao Pedro Stedile, fondatore del Movimento dos ...Sanità, Sindacato Nursing Up De Palma: «Un sincero in bocca al lupo al neo Ministro della Salute, Professor Orazio Schillaci, un “uomo di campo”. Nutriamo la speranza che finalmente gli infermieri e g ...Nasce il primo governo italiano guidato da una donna. Giorgia Meloni e i 24 ministri hanno giurato nelle mani del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.Dopo il giuramento al Quirinale la prem ...