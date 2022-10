Governo Meloni ha giurato al Quirinale | ora è in carica | La premier | Serviremo l' Italia con orgoglio | subito al lavoro

... il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche Cinque ministri piemontesi nel: mai così tanti nella storia repubblicana ...'Spigolatura: diversi ministri, oltre a Giorgia, hanno sbagliato la formula di giuramento , invertendo o aggiungendo parole'. Il sondaggista ... Anche se sul sito della formula è con '...È il giorno del giuramento del nuovo governo di Giorgia Meloni. E dal resto del mondo arrivano le reazioni di leader dei Paesi e dell'Ue. «Congratulazioni a Giorgia Meloni per la sua nomina a ...Non aveva usato mezzi termini un autorevole giornale inglese che, con autoreferenzialità assolutamente britannica, aveva tirato fuori l’abusato luogo comune degli spaghetti accompagnato da un eloquent ...