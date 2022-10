Governo Meloni | dal voto di fiducia alla manovra | date e scadenze del nuovo esecutivo

... alla quale hanno aderito anche le Famiglie Arcobaleno lombarde, per protestare contro il nuovodi Giorgia. Secondo i manifestanti l'elezione di Ignazio La Russa a presidente del ...Ildi Giorgiaha giurato al Quirinale, nelle mani del capo dello Stato Mattarella. Prima è toccato alla premier, poi ai 24 ministri della squadra. 9 sono di Fratelli d'Italia, 5 della Lega ...Sanità, Sindacato Nursing Up De Palma: «Un sincero in bocca al lupo al neo Ministro della Salute, Professor Orazio Schillaci, un “uomo di campo”. Nutriamo la speranza che finalmente gli infermieri e g ...Nasce il primo governo italiano guidato da una donna. Giorgia Meloni e i 24 ministri hanno giurato nelle mani del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.Dopo il giuramento al Quirinale la prem ...