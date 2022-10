Governo Meloni | alle 10 il giuramento in Quirinale

(Di sabato 22 ottobre 2022) (Adnkronos) - Giorgiaha accettato l'incarico per formare il nuovoe ha presentato la lista dei ministri che oggi giurano10. "Ho accettato, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l'incarico per formare il nuovoe ho presentato la lista dei ministri . Un esecutivo di alto profilo che lavorerà spedito per rispondereurgenze della Nazione e dei cittadini", le parole che la leader di Fratelli d'Italia, prima donna a ricoprire la carica di presidente del Consiglio, ha affidato ai social al termine della giornata in cui ha preso forma la squadra composta da 17 uomini e 7 donne. Due vicepremier, Antonio Tajani e Matteo Salvini. Sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovan. Sono 9 i ministri di Fratelli d'Italia, 5 quelli di Forza Italia e 4 ...

" Giorgiaha accettato l'incarico per formare il nuovoe ha presentato la lista dei ministri che oggi giurano alle 10. "Ho accettato, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l'incarico ...Giorgia, magari in cuor suo, sarà un po' arrossita nel trovarsi di fronte a Mattarella per ricevere l'incarico di formare il nuovodopo la brutta scivolata di quattro anni fa. Tutto è ...Le notizie di oggi sul governo Meloni, in programma alle 10.00 il giuramento in diretta streaming dal Quirinale, diretta tv sulle principali reti televisive italiane. Giorgia Meloni ha accettato ...La prima necessità di ogni governo è peraltro avere le persone giuste nel posto giusto. La rapida ascesa che ha portato alla vittoria elettorale del 25 settembre, osservano vari analisti, non ha ...