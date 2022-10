Governo Meloni | alle 10 il giuramento della premier e dei ministri

AGI - Piazza del Quirinale blindata, come anche le strade limitrofe, per l'arrivo della premier Giorgiae dei ministri per la cerimonia di giuramento dopo la quale il nuovoentrerà ufficialmente in carica. Tra i primi ad arrivare Annamaria Bernini, Raffaele Fitto, Elisabetta Casellati, ...La campanella di Palazzo Chigi Le parole - chiave: prima donna premier e destra, le reazioni sulla stampa estera DA MATTARELLA Giorgiaarriva al Quirinale per l'incarico con la sua Fiat 500 LA SQUADRA: ecco i ministri 12 RAPPRESENTANTI ...Nasce il governo di centrodestra e si presenta al mondo con l'incoronazione della prima donna premier della storia repubblicana . Questa mattina ...È già botte da orbi nell'opposizione con il Pd che le prende da tutti, dal Movimento 5 Stelle come dal Terzo polo. L'ultimo ...