Governo Meloni | 24 ministri | «Esecutivo di alto profilo» Oggi giuramento | domani il Cdm Fiducia martedì

(Di sabato 22 ottobre 2022) Una giornata a suo modo storica. La prima donna premier, e di destra, e la prima volta che una erede di una tradizione politica che non ha mai avuto la presidenza del consiglio la raggiunge. E in...

Alle 12 il primo Consiglio dei Ministri La cerimonia di insediamento del nuovosi terrà domenica mattina a Palazzo Chigi. Alle 10,30 si terrà la tradizionale cerimonia del ... Giorgia. Al ...Alle 17.50 esce il segretario generale Ugo Zampetti : "Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito l'incarico a formare ila Giorgiache ha accettato l'incarico e ...(Agenzia Vista) Roma, 21 ottobre 2022 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha affidato l'incarico di Governo a Giorgia Meloni, che ha accettato e presentato la lista dei ministri. Tra di ...Il nuovo esecutivo è formato da 18 uomini e solo 6 donne. La rappresentanza più nutrita, come previsto, è quella di Fdi con 9 dicasteri, mentre 5 per parte sono in quota Lega e Forza Italia. Domenica ...