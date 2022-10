(Di sabato 22 ottobre 2022) (Adnkronos) – Il giuramento di Giorgia, primadonna in Italia, domina le prime pagine dei giornali stranieri online. A partire da quelli inglesi la cui terza donnadella storia, Liz Truss, si è dimessa un paio di giorni fa. ”Giorgia, leader di estrema destra, ha prestato giuramento come primo ministro italiano”, titola ad esempio il Guardian, ricordando che ”è la primadonna d’Italia” e che è a capo di ”una solida maggioranza”. La Bbc racconta ”l’ascesa al potere del nuovo primo ministro italiano” che è stata ”politicamente attiva sin da adolescente”. Un’ascesa che l’emittente definisce ”fulminea” e ”in parte per fortuna”. L’emittente Sky News ha parlato del giuramento di Giorgiacome della nascita del ”primodi ...

Ancora più a sinistra, Liberation titola con 'Postfascismo: ildi Giorgia Meloni giura davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella'. In Germania la Suddeutsche Zeitung dedica l'...Se ciò è impostato bene e in tempi relativamente brevi, ilMeloni potrebbe avere cinque ... All'estero lei viene seguita con curiosità, interesse,ma senza ostilità pregiudiziale. Questi ... Governo, dubbi e attese per la 'prima donna': Meloni premier sulla stampa estera (Adnkronos) – Il giuramento di Giorgia Meloni, prima premier donna in Italia, domina le prime pagine dei giornali stranieri online. A partire da quelli inglesi la cui terza donna premier della storia, ...I grandi giornali esteri sottolineano il traguardo storico della prima premier donna. Dubbi su europeismo, atlantismo e tenuta della coalizione ...