Governo | De Magistris | L’opposizione nel Paese sarà dura

Leggi su ildenaro

(Di sabato 22 ottobre 2022) “È nato il primodi destra della storia della Repubblica. La destra è alperché la sinistra in questi anni non è esistita in Parlamento e perché la speranza dei 5 Stelle è evaporata in un battito d’ali di farfalla. La destra governa per una legge elettorale truffa fatta dal centro-sinistra e non cambiata dai governi Conte e Draghi. La destra avrà ora il diritto-dovere di governare. Alla destra non si fanno sconti, indulgenze, ammiccamenti e carezze politiche”. Lo afferma, in una nota, Luigi deportavoce di Unione popolare “nel: nelle piazze, nei luoghi di lavoro, nelle scuole, nelle università. Nel Parlamento staremo a vedere cosa accadrà – sottolinea – A noi di Unione Popolare il compito di costruire ...