Il Sannio Quotidiano

Facciamo un po' di, onorevole Moffa '13 dicembre 1998. La destra vince a Palazzo ... Salvini fa il capo cantiere Ora, alla guida delper la leader Fdi si apre un momento non facile. C'...... se non tutto " su questa favoletta (in audio veritas) di quel tenerone di Putin che, tra una fossa comune e un bombardamento, cede all'dei bei tempi nella dacia e scrive una lettera "dolce" ... Governo: amarcord per l’ufficiale Tajani a colloquio con generale Candotti Roma, 22 ott. (Adnkronos) - Un tuffo nel passato con amarcord per il neo ministro degli Esteri Antonio Tajani, che in attesa dell inizio della cerimonia del giuramento del nuovo Governo ha salutato e.Un conto è il tira e molla sulla Giustizia, le televisioni, il conflitto di interessi, altro è la collocazione internazionale. Quella è una vera mina sul ...