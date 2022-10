Giuseppe Valditara | il ministero dell’Istruzione ora anche “del merito” torna a trazione leghista | i suoi trascorsi con Gelmini e Bussetti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 22 ottobre 2022) Pochi se lo ricordano ma, il neo ministroe del, nel 2009 è stato relatore della cosiddetta “riforma”che portò al taglio di oltre 90 mila cattedre oltre a far perdere l’incarico a ben circa trentamila supplenti con incarichi annuali., 63 anni il 12 gennaio prossimo, era convinto come la bresciana Mariastella, dell’obbligo del grembiulino; del ritorno alla valutazione in decimi alla scuola elementare e media; della riduzione della spesa per l’Istruzione e del ritorno del maestro unico, così come dell’inutilità delle ore di “compresenza”. Nato a Milano, dove vive, dopo aver frequentato il liceo Berchet, si è iscritto all’Università Statale dove nel 1984 si è laureato in Giurisprudenza, per poi svolgere attività di dottorato. Da ...