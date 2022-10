Giuramento Governo Meloni streaming e diretta tv | dove vederlo LIVE

Leggi su fattidigossip

(Di sabato 22 ottobre 2022)vedere ildelintv e in? Oggi, 22 ottobre 2022, la leader di Fratelli d’Italia giura come prima presidente del Consiglio donna in Italia. Appuntamento alle ore 10 di oggi, al Quirinale, quando la premier e i 24 ministri giureranno nelle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Maseguirlo intv e in? Ecco tutte le informazioni. In tv Sarà possibile seguire ildelintv su Rai 1 a partire dalle ore 10 circa oggi, 22 ottobre 2022. Uno speciale del Tg1 seguirà la cerimonia in. Anche altre reti seguiranno lo speciale, a ...