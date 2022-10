Giuramento Governo Meloni sabato 22 ottobre 2022 | a che ora e dove vederlo in diretta tv oggi

(Di sabato 22 ottobre 2022) Il capo dello Stato Sergio Mattarella in seguito alla consultazione con i partiti ha conferito l’incarico per la formazione del nuovoa Giorgia. La leader di Fratelli d’Italia ha accettato senza riserva e ha presentato la lista dei ministri. Ilsi terrà nella mattinata di22, alle ore 10. Come funziona ilNelle prossime ore Giorgiasalirà al Quirinale per ildel: la cerimonia ufficiale che segna la nascita del nuovo esecutivo. Davanti al presidente della Repubblica e al segretario generale del Quirinale, giureranno prima il presidente del Consiglio poi i ministri uno alla volta. La formula da recitare è sempre la stessa: “Giuro di ...

...di Mattarella era il ripetersi del copione che nel 2018 caratterizzò la costituzione del... la presentazione della lista dei ministri e ilprevisto per oggi in mattinata - sono ...... dove è stata invitata in maniera esplicita dalucraino. E non solo. Sembra anche che la prima telefonata che farà dopo ilsarà indirizzata al presidente Volodymyr Zelensky, al ...E' il giorno del giuramento del Governo guidato da Giorgia Meloni. Appuntamento alle 10 al Quirinale. Meloni: "Esecutivo di alto profilo, lavorerà spedito".Governo Meloni, le notizie di politica italiana di oggi 22 ottobre 2022: in programma il giuramento del Premier e dei Ministri in diretta dal Palazzo ...