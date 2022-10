Giuramento Governo Meloni | la diretta LIVE

Leggi su tpi

(Di sabato 22 ottobre 2022) Oggi, 22 ottobre 2022, alle ore 10 il nuovo, presieduto da Giorgia, la prima donna premier in Italia, giuria al Quirinale nelle mani del presidente Sergio Mattarella. Con questa cerimonia il, il 68esimo della Repubblica, entra in carica, ma dovrà presentarsi alle Camere entro 10 giorni per ottenere la fiducia del Parlamento. In tutto sono 24 i ministri dell’esecutivo, solo sei le donne. Tajani e Salvini i vicepremier. Di seguito ladel. Gli aggiornamenti La lista dei ministri ECONOMIA: Giancarlo Giorgetti ESTERI e VICEPREMIER: Antonio Tajani DIFESA: Guido Crosetto INTERNO: Matteo Piantedosi GIUSTIZIA: Carlo Nordio IMPRESE E MADE IN ITALY (EX SVILUPPO ECONOMICO): Adolfo Urso TRANSIZIONE ECOLOGICA: Gilberto Pichetto Fratin P.A.: ...