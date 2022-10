Giuramento Governo Meloni | data | orario e diretta tv

Come si sono vestite le ministre In occasione delle ministre delche hanno osato di più sono state Maria Elisabetta Alberti Casellati, ex presidente del Senato e ora ministro per ...... col co - fondatore di Fratelli d'Italia e consigliere fidato di Giorgia Meloni che è entrato nel. Leggi anche Meloni, ilal Quirinale con i 24 ministri davanti a Mattarella: la ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Giorgia Meloni e tutti i ministri hanno giurato sulla costituzione nella giornata di oggi davanti al Capo dello Stato.