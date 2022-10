Giuramento Governo | gli ospiti lasciano il Salone delle Feste al Quirinale alla fine della cerimonia

... per le nuove diciture servirà un decreto delnel quale potrebbero anche essere assegnate ... Davanti alla scrivania del, dall'altro lato del maestoso e scintillante salone delle Feste ...Giorgia Meloni: la figlia Ginevra ruba la scena alFoto :: i nuovi ministri con figli e famiglie al Quirinale Foto :, Giorgia Meloni al Quirinale per ilLa nuova premier e la sua squadra questa mattina hanno giurato al Colle per il giuramento. Qui la diretta anche in video. Da Bruxelles Ursula von der Leyen parla di “relazioni costruttive”, esulta il ...Tutti i flash per il compagno della premier Andrea Giambruno e per la piccola Ginevra. Salvini con Francesca Verdini e la figlia Mirta. Casellati e Locatelli uniche in bianco ...