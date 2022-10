Giuramento al Quirinale | governo promosso sulla comunicazione

(Di sabato 22 ottobre 2022) Con la cerimonia delal, ha preso oggi ufficialmente il via ildi Giorgia Meloni (comprendente in tutto 24 ministri). Il primoin assoluto con una donna come presidente del Consiglio, il primodi destra dopo molti anni, il primoespressione di volontà popolare dopo la pandemia di Covid-19. Come è andato, questo nuovo esecutivo, dal punto di vista dellain senso Segui su affaritaliani.it

ROMA - Chissà cosa starà pensando Giorgia Meloni mentre il segretario generale del, Ugo Zampetti , legge la formula di rito del. Ai ragazzi che la bullizzavano da bambina ("A cicciona! Te nun poi giocà!"), o a quel bisogno di essere accettata dentro un partito ...'Quelli che criticano questo nome sono gli stessi che hanno votato il trattato del, per l'... Emozionato al'Più per i tanti che mi hanno detto: 'era ora'. Non so se per un governo ...È Roberto Saviano a lanciare l’attacco più duro contro il governo Meloni, a poche ore dal giuramento al Quirinale. Nel mirino dello scrittore c’è ancora una volta il neo ministro della Cultura, Gennar ...GOVERNO MELONI ULTIME NOTIZIE – Dopo il giuramento al Quirinale, oggi, domenica 23 ottobre, a Palazzo Chigi ci sarà il passaggio di consegne tra il premier uscente Mario Draghi e l’entrante Giorgia Me ...