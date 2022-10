Giorgia Meloni sarò ' il' o ' la' presidente del Consiglio? Perché anche gli articoli contano

Io ero molto emozionata - ha detto all'uscita dal Quirinale -ci ha fatto i complimenti e poi nei prossimi giorni ci sarà modo di conoscerci e ragionare su tutti i temi e iniziare a lavorare. ...'Adesso giura!'. Anna Maria Berlini per condividere con i suoi follower il primo giorno da ministro dell'Università nel governo guidato daha scelto una colonna sonora che è tutta un programma: 'T'appartengo'm il brano cantato da Ambra Angiolini nel 1994 ai tempi di Non è la Rai. Le storie con la canzone pop hanno attirato ...AGI - Completi classici come si conviene alle occasioni istituzionali per il neo governo Meloni. L’esecutivo di 24 ministri guidati da Giorgia Meloni, prima donna premier nella storia della repubblica ...L’Italia ha per la prima volta nella sua storia una donna come Primo Ministro. Giorgia Meloni romana 45 anni, la ...