Giorgia Meloni | parla la mamma | “Cosa penso di mia figlia premier’

Ora il Capo dello Stato, la premier,, i ministri e i loro familiari si sono trasferiti per il brindisi nel Salone degli Specchi.Il Governo guidato dasi appresta a entrare in carica in uno dei momenti più complessi e delicati per l' economia dell'Italia . Il Paese, così come altri nella regione europea, sta affrontando una recessione ...Oggi, sabato 22 ottobre, a meno di un mese dalle elezioni, Giorgia Meloni e i ventiquattro ministri dell'esecutivo hanno giurato nelle mani del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il ...Anna Maria Bernini giura al Colle. E lo fa in diretta Instagram, con sottofondo “T'appartengo" (Adesso giura) cantata da Ambra. I social lo fanno subito notare, tra ironia ...