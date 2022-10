Giorgia Meloni ha un nuovo look capelli e il suo parrucchiere Antonio Pruno ce lo racconta

Quando davanti alle telecamereha detto che sul suo nome c'era stata una "indicazione unanime" degli alleati, Berlusconi ha stretto ancora di più le labbra per essere sicuro che non ...Niente "vaffa" come quello riferito in pubblico a Ignazio La Russa perchéintendesse, niente liti al chiuso delle stanze di Montecitorio, niente aggettivi messi in fila in un foglio in ...Carlo Nordio è il ministro della Giustizia del governo di centrodestra guidato da Giorgia Meloni. Dopo giorni in cui la sua nomina, data per certa da tempo, era… Leggi ...Aveva appena dichiarato la sua “soddisfazione per la nomina a ministro delle Pubblica Amministrazione”, ma Gilberto Pichetto nel nuovo Governo sarà ministro dell’Ambiente [...]e della Sicurezza Energe ...