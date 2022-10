Giorgia Meloni ha giurato E' la prima donna presidente del Consiglio della storia italiana

- la voce leggermente tremolante ma pronunciando la formula a memoria, le immagini del ...Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza - in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+ - Maurizio Crozza commenta l'incarico a, prima donna Premier in Italia: "Io credo che a Palazzo Chigi non ci sia nemmeno il bagno delle femmine. Dal 1946 l'asse del gabinetto non è mai stato tirato giù. Con la, oggi, ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Stamane, sabato 22 Ottobre, Giorgia Meloni presta giuramento da Presidente del Consiglio al Quirinale. La cerimonia ha avuto inizio alle ore 10.00, a seguire presteranno giuramento i 24 Ministri. Test ...