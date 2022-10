Giorgia Meloni ha giurato E' la prima donna presidente del Consiglio della repubblica italiana

I ministri del governo diGallery 26 Immagini di Kevin Carboni Guarda la gallery Il curriculum politico Dopo essere stato a lungo giudice penale del tribunale di Lecce, nel 1995 è ...Ex presidente della Lega calcio di serie B e attuale presidente dell'Istituto per il credito sportivo, venne già chiamato daper ricoprire la carica di sindaco di Roma, alla quale però ...Arrivano le prime considerazioni sui neo-ministri del governo Meloni che hanno prestato giuramento davanti al presidente della Repubblica.Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...