Giorgia Meloni | dal messaggio di Biden all' esultanza di Orbàn | le reazioni internazionali

(Di sabato 22 ottobre 2022) Il presidente Usa: 'Italia partner stretto e alleato vitale della Nato'. Il premier ungherese: 'Grande giorno per la destra ...

'Ecco la squadra di governo che con orgoglio e senso di responsabilita', servira' l'Italia. Adesso subito al lavoro'. E' quando scrive la presidente del Consigliosui social postando la foto di rito del neo governo al Quirinale con il presidente della Repubblica. ...In qualità di nuovo Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana,avrà a disposizione, come i suoi predecessori, il lussuoso appartamento al terzo piano di Palazzo Chigi . Sono stati diversi però i Presidenti che non hanno apprezzato i trecento metri ...Ad attirare l’attenzione il compagno della neo premier, Andrea Giambruno e la figlia Ginevra, vestita di bianco e con le calze dello stesso colore. Presente anche la sorella di Giorgia Meloni Tra i pr ...Da presidente della Lega calcio di Serie B fino alla nomina di ministro dello Sport e delle politiche giovanili. Ecco chi è Andrea Abodi e cosa sappiamo su di lui ...