La Stampa

... il giuramento in diretta dal Quirinale L'editoriale " La piccola patria di Meloni e i suoi fratelli Il Punto " Via al governo Meloni: "Siamo pronti" Il Ritratto ", la "" che scalò ...Per il padre padrone ladella Garbatella, la Calimera di Colle Oppio, era una fastidiosa ... che ora viene sorpreso nel suo banco di senatore a scrivere su un foglio di carta che "... Giorgia, la “piccoletta” che scalò l’Italia È l’unica fra gli alleati che si è separata consensualmente da Berlusconi ed è sopravvissuta fino a superarlo. È passata da Almirante a Trump fra ...Via Ernesto Lugaro n. 15 00126 Torino - P.I. 01578251009 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. I diritti delle immagini e dei testi sono riservati ...