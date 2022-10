Ginevra Meloni al Quirinale | la figlia di Giorgia arriva con lo zainetto e si siede in prima fila accanto al papà Andrea Giambruno

...la piccola, chiamata così per via di Lancillotto. Il vecchio detto "dietro ad un grande uomo c'è una grande donna" vale al contrario anche per lei "Certamente sì - ha raccontatoa ...- Il compagno della neo premier Andrea Giambruno con la loro figliae la sorella ...Sfilano ministri e alte cariche dello Stato, ma a rubare la scena al Quirinale a pochi minuti dal giuramento nel nuovo governo Meloni è stata Ginevra, la figlia di Giorgia. È ...Ieri è nato il governo Meloni, prima donna premier della storia del nostro Paese. Oggi è il giorno del giuramento in Quirinale alle 10 della squadra di 24 ministri, di cui ...