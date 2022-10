Ginevra Lamborghini parla di Antonella Fiordelisi | “Ecco perché mi sono bloccata durante il nostro confronto al GF Vip”

(Di sabato 22 ottobre 2022) La scorsa puntata serale del Grande Fratello Vip, ci ha “regalato” anche il“scontro” tra. Chiacchierando su Instagram con i follower, la cantante di “Amami davvero” ha raccontato per quale motivo si è “il faccia a faccia con l’ex coinquilina.svela un retroscena su... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Tag24

ha svelato quali sono i concorrenti del Grande Fratello Vip che continua a supportare dopo la sua eliminazione dal reality show, ecco i nomi di coloro che le sono rimasti nel cuore.Così, il presentatore ha preso provvedimenti, anche se in un secondo momento non si sono rivelati così giusti e drastici come ci si sarebbe aspettato, tanto checon la squalifica ... Manila Nazzaro contro madre Ginevra Lamborghini, intervista Elettra Lamborghini ha commentato in diretta l'imitazione della scorsa puntata di Tale e Quale Show di Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni. Il duo Paolantoni Cirilli sta conquistando ...Marco Bellavia continua a far parlare di sé nonostante sia lontano dalla casa del Grande Fratello Vip. Ecco cosa ha rivelato la sua ex fidanzata.