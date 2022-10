Ginevra | la figlia di Meloni al Quirinale | saltella con lo zainetto e si siede in prima fila accanto al papà Andrea Giambruno

'No no, assolutamente no - esclude categoricamente - Fortunatamente abbiamo una casa, non abbiamo intenzione di trasferirci a Palazzo Chigi e far crescere lì nostra: sarebbe ...... Andrea Gianbruno, insieme ala loro. I due sono arrivati con la Cinquecento bianca che ha usato la leader di Fdi prima di ricevere l'incarico. Con loro anche lo staff della premier ...Mentre gli occhi di tutta Italia (e non solo) erano puntati su Giorgia Meloni, il suo compagno Andrea Giambruno era lì, a pochi passi, ad applaudirla insieme alla piccola Ginevra."La cerimonia è stata emozionante, davvero molto bello vederla giurare al Quirinale in un giorno che segna comunque un cambiamento epocale". A raccontare all'Adnkronos i momenti vissuti al Colle quest ...