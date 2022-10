Gilberto Pichetto Fratin | chi è il commercialista che va a gestire Ambiente ed energia Dalla beffa della candidatura in Piemonte alla battaglia contro lo stop alle auto inquinanti

(Di sabato 22 ottobre 2022) Il nome del ministero cambia: sparisce la transizione ecologica cara a Beppe Grillo, sostituita da un più tradizionale “e sicurezza energetica” che richiama l’emergenza di questi mesi. Ma con il nuovo governo la posizione italiana sul tema non si sposterà di una virgola. Perché il nuovo ministro, pur assai più diplomatico rispetto al predecessore Roberto Cingolani, su passaggio all’elettrica, nucleare, estrazione di gas dai giacimenti nazionali e messa al bandoplastica monouso ha idee perfettamente sovrapponibili a quelle del fisico ed ex manager di Leonardo. Con cui del resto ilse – berlusconianoprima ora – ha condiviso nei 20 mesi da viceministro allo ...

