GF Vip | nuova squalifica in arrivo e probabili abbandoni? Tensioni e crolli

(Di sabato 22 ottobre 2022) Continuano i litigi nella Casa del GF Vip 7. Nelle ultime ore Alberto De Pisis ha fatto una scenata di gelosia a Edoardo Donnamaria poiché, quest'ultimo, ha deciso di dormire con Antonella Fiordelisi. Nel vedere l'assistente di Forum a letto con l'influencer è apparso decisamente contrariato, ma Edoardo ha replicato seccamente: "Se io voglio dormire qua stanotte, dormo qua". Alberto De Pisis l'ha accusato di comportarsi come un bambino e in realtà ha tutte le ragioni: Donnamaria l'ha illuso facendogli credere di avere un'attrazione nei suoi confronti. Dal canto suo, ha fatto notare che nonostante abbia amicizie con altri omosessuali questa è la prima volta in cui qualcuno fraintende il suo comportamento. De Pisis ha i nervi tesi: riuscirà a trovare la sua pace o deciderà di abbandonare Grande Fratello Vip? Daniele Dal Moro abbandona GF Vip? Il crollo dopo il rimprovero in ...