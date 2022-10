Gf Vip | Gegia ribadisce | “Non chiedo scusa a Marco Bellavia perché non ho sbagliato” Poi | “L’ordine degli Psicologi ha aperto un’istruttoria? Mi cacciassero”

(Di sabato 22 ottobre 2022) “Non ho, connon ho. Voi avete visto solo dei pezzettini. Mi dispiace ma io ho una dignità al di là del fatto che faccio ridere. Io non posso chiederelaè ammissione di colpa. Io non ho colpe verso, nessuna. Sono notti che non dormo per pensare a questa cosa”. A parlare così nello studio di Pomeriggio 5 è. Niente scuse dunque a. La vicenda è tristemente nota: l’ex conduttore di Bim Bum Bam è stato vittima di bullismo all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Lui ha manifestato un disagio, nessuno dei concorrenti gli ha teso la mano. Lo scorso giovedì 20 ottobre,è stato in studio con Alfonso Signorini per rivedere ...

...trasmissione di Barba D'Urso (Pomeriggio Cinque) è stata ospite, che molto ha fatto parlare in queste settimane per alcuni suoi comportamenti durante la sua permanenza nella casa del Gf, ...'Io sono entrata al 'GF' come concorrente , non come psicologa' ha affermatoper poi aggiungere: 'Non me ne frega niente se mi hanno segnalata all'Ordine, io non agisco come psicologa e io ...Gf Vip 7, top e flop: Bellavia conquista ma Gegia è recidiva La decima puntata si è conclusa con l'eliminazione di Cristina Quaranta e il confronto dell'ex gieffino con i… Leggi ...Ieri pomeriggio nella trasmissione di Barba D'Urso (Pomeriggio Cinque) è stata ospite Gegia, che molto ha fatto parlare in queste settimane per alcuni suoi co ...