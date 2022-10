Gf Vip | ex Vippone bloccato per sempre da TikTok per l’accusa assurda e infondata di molestie sessuali

Leggi su isaechia

(Di sabato 22 ottobre 2022) Un concorrente della sesta edizione del Gf Vip è statoda. Si tratta di Antonio Medugno che sul social network è seguito da 3,4 milioni di follower ed i suoi video sono stati segnalati con un’accusa molto grave:sulla sorella. Medugno, su Instagram, ha spiegato cosa è successo e perché il suo profiloè stato chiuso: Siete riusciti a farmi bloccare l’account dopo anni e veramente non ho tanto da dire, ho avuto segnalazioni per i video con mia sorella. Vergogna! È assurdo come della gente l’ha avuta vinta su alcuni video con mia sorella alludendo che siano video dove io abuso di lei. Quando è un semplice rapporto che magari noi al Sud abbiamo così affettuoso tra fratello e sorella, fratello e fratello, sorella e sorella. Come io ho con mio fratello uguale, una ...