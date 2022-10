GF Vip | Antonio Medugno bannato per sempre da TikTok con un’accusa gravissima

(Di sabato 22 ottobre 2022)si è visto bloccare definitivamente il suo profilo su, dove è famosissimo ed era seguito da oltre tre milioni di followers, cona dir poco infamante: quella di aver molestato sessualmente la sorella minore, presente con lui in alcuni video. Ovviamente il concorrente del Grande Fratello Vip 6 respinge con forza questa accusa, dichiarandosi sconcertato e offeso dacosì infame e – come sembrano dimostrare i video – anche infondata. GF Vip 6,da“Il tuo account è stato bloccato definitivamente per aver violato più volte le linee guida della community”: è questo il messaggio chetrovato quando ha aperto ...

Isa e Chia

Durante la partecipazione della conduttrice al Grande Fratello, fuori dalla casa negli studi di Domenica Live di Barbara d'Urso si è presentato il fratello segreto. 'Il mio primo nome è. ...... Calderone e Lollobrigida , fino ovviamente ai due vicepremier, Matteo Salvini eTajani. ... ma ora le regole le detta lui" di Roberta Mercuri Grande Fratello7 : Marco Bellavia rimprovera i ... Gf Vip, ex Vippone bloccato per sempre da TikTok | Isa e Chia Gf Vip, ex Vippone bloccato per sempre da TikTok per l'accusa (assurda e infondata) di molestie sessuali. Un concorrente della sesta edizione del Gf Vip 6 è stato ...GF Vip Shock, ex gieffino rimosso da TikTok per un’infamante e infondata accusa! Ecco cos’è successo… Qualche giorno un concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip, Antonio Medugno , ha d ...