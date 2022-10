GF Vip 7 in onda solo il lunedì | ecco da quando

Today.it

Lo scorso giovedì 20 ottobre 2022 è andata insu Canale 5 una nuova puntata del GF. Una puntata speciale nel corso della quale a far ritorno in studio, ma anche in casa, è stato proprio ......Del Moro lascia il Grande FratelloAleggia di nuovo sulla casa il fantasma dell'abbandono e questa volta a finire sotto la lente è l'ex gieffino Daniele che nel corso della puntata in... Antonino Spinalbese, nel fuori onda, contro gli autori del Gf Vip: "Dovrei stare zitto Non sono stupido" Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Sarebbero tre i concorrenti pronti a lasciare la casa del Grande Fratello VIP 7 nella puntata di lunedì, ecco chi sono ...