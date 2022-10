Agenzia ANSA

Nelle partite di oggi dell'11/a giornata della Bundesliga il Bayern Monaco vince per 2 - 0 sul campo dell'Hoffenheim con le reti di Musiala e Choupo - Moting e va a 22 punti e - 1 dalla capolista ...In questo caso però sicifre molto più basse. Nessun 5+2 , si festeggia, però e bene con i ... Italia, Olanda, Danimarca,, Finlandia (dove avviene l'estrazione, alle 20:30), Slovenia, ... Germania: vincono Bayern e Friburgo, domani l'Union Berlino - Calcio Nelle partite di oggi dell'11/a giornata della Bundesliga il Bayern Monaco vince per 2-0 sul campo dell'Hoffenheim con le reti di Musiala e Choupo-Moting e va a 22 punti e -1 dalla capolista Union Ber ...I campioni di Germania passano 2-0 sul campo dell'Hoffenheim e restano nella scia della capolista. Successi per tutte le prime della classe e posizioni invariate in classifica ...