Germania | sfregio su una scuola di Amburgo | 106 svastiche su finestre e muri Il preside | «Non era mai successo» – Le foto

(Di sabato 22 ottobre 2022) Centoseisono comparse sulla facciata di unadi. Da un giorno all’altro lee iesterni del ginnasio “Carl von Ossietzky” si sono riempiti dei simboli nazisti e di scritte contenenti il saluto al dittatore responsabile dell’olocausto: «Heil Hitler». Il tabloid tedesco Bild ha diffuso la notizia con le immagini dell’istituto scolastico imbrattato. «È la prima volta che succede una cosa del genere», ha dichiarato al giornale ildella. Attualmente rimane sconosciuto l’artefice dell’imbrattamento. Come fatto sapere dal dirigente, i simboli e le scritte sono state realizzati con uno spray di difficile rimozione: «Laha dovuto dare incarico a una ditta specializzata», ha spiegato. L’istituto ...

