Gentiloni | Governo Meloni? La sfida cruciale sarà il Pnrr

(Di sabato 22 ottobre 2022) Per Paolo, l'ottimismo sul futuro dell'Italia passa "dale dalle sue straordinarie potenzialità per colmare il ventennale ritardo di crescita del nostro paese", spiega il commissario europeo per gli Affari economici e monetari, intervistato dal direttore Claudio Cerasa durante la Festa dell'Ottimismo a Firenze. "Il? Lo vedremo alla prova. Può avere delle biografie, ma non mi pare abbia fatto dichiarazioni euroscettiche. L'Italia è l'unico paese che ha chiesto l'intera dotazione possibile sia di trasferimenti diretti, sia di prestiti. E quindi 200 miliardi. Ci sono tante riforme e investimenti da attuare: l'invito che rivolgo al nuovo esecutivo è di non tirarsi indietro".

