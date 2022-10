Gabriel Garko | chi è | età | carriera | film | compagno | oggi | Instagram | vita privata e Ballando con le stelle

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 22 ottobre 2022) Tutto quasi pronto per riaccendere la pista, scaldarsi e scatenarsi.con le, il programma del sabato sera di Rai 1, sta per tornare e nel cast, pronto a mettersi in gioco, c’è anche, che si metterà in gioco al fianco della ballerina Giada Lini. Riuscirà a convincere i giudici? Dagli inizi al debutto come attore di– pseudonimo di DarioOliviero- è nato il 12 luglio 1972, sotto il segno del Cancro, a Torino. È un attore ed ex modello italiano. È terzogenito della messinese Isabella Garchio e del pasticciere vicentino Claudio Oliviero: è cresciuto a Settimo Torinese con due sorella maggiori, Nadia e Sonia, e una minore, Laura. Nel 1990 ha vinto il titolo di Mr. Settimo ...